Метель и гололедица ожидаются в Свердловской области

Управление МЧС по Свердловской области предупредило местных жителей о сильном ветре, мокром снеге и гололедице.

«По данным синоптиков, 24 октября местами в Свердловской области ожидаются сильный ветер с порывами до 17 м/с, сильные осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица», — уточнили в пресс-службе ведомства. Специалисты попросили автомобилистов при дальних поездках учитывать погодные условия и дорожную обстановку, передает ИА «Ура.ру».

В сентябре специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, какую погоду стоит ожидать россиянам предстоящей зимой. По его словам, аномального тепла, как зимой 2019/20, не будет.