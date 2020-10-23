В РАН заявили об отсутствии ущерба морским млекопитающим на Камчатке

Токсичные водоросли, ставшие причиной гибели гидробионтов на Камчатке, не оказали воздействия на морских млекопитающих. Об этом в пятницу, 23 октября, заявил вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов на круглом столе в РАН.

«Гибли донные гидробионты и рыбы, тогда как литоральные организмы, живущие в зоне заплеска (экологическая зона на границе моря и суши. — Ред.), и придонные рыбы были в достаточно хорошем состоянии. Как мы видим, морские млекопитающие не пострадали, хотя, конечно же, нужно будет обратить внимание на мониторинг каланов. Они как раз питаются морскими ежами и моллюсками. Что касается других млекопитающих, у нас опасений не возникает», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее в пятницу Адрианов заявил, что причиной загрязнения на Камчатке официально признан природный фактор. Он связан с цветением водорослей, выделявших токсины, а также с заморами из-за отсутствия кислорода.

В этот же день глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в ведомстве исключает техногенный характер катастрофы на Камчатке.

11 октября директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров назвал токсичные водоросли наиболее вероятной причиной экологической катастрофы и массовой гибели животных на Камчатке.

В конце сентября очевидцы сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже в акватории Тихого океана и о морских животных, которые массово выбросились на берег в том числе в бухтах Малая и Большая Лагерные и Авачинская. Специалисты обнаружили в прибрежной зоне превышение содержания фенола и нефтепродуктов в 2 и 3,6 раза соответственно.

8 октября Росприроднадзор представил результаты анализов проб воды на содержание загрязняющих веществ на Камчатке. В образцах было замечено превышение фосфат-ионов в 10,8 раза, железа общего — в 6,7 раза, фенола общего — в 2,9 раза. По данным Росприроднадзора, превышение загрязняющих веществ зафиксировали не только в Авачинском заливе, но и в ближайших реках — Таенка, Халактырка, Кирпичная.