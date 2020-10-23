ЦБ России увеличит продажи валюты на рынке

Центральный банк России с понедельника, 26 октября, увеличит объемы продаж валюты на внутреннем рынке. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции, транслировавшейся на странице ЦБ в YouTube.

«Мы собираемся уже с понедельника увеличить продажи до $4 млрд. То есть как добавка к предыдущим продажам», — сказала она, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее в этот день финансист отметила, что произошедшее ослабление рубля продолжает влиять на темпы роста цен.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов отметил ранее в октябре, что к концу месяца возможно снижение курса рубля до 79–80 в паре с долларом и до 93–94 в паре с евро.

20 октября курс доллара США на Московской бирже вырос на 30 копеек — до 77,97 рубля. Курс евро вырос на 66 копеек и превысил 92 рубля.