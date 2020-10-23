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Протоиерея Смирнова похоронили за алтарем храма в Москве

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Почетный председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов был похоронен в пятницу за алтарем храма Благовещения Пресвятой Богородицы в столичном Петровском парке. Проститься со священнослужителем пришли более 1 тыс. человек.

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Как сообщалось в пятницу ранее, решение о месте захоронения было принято по благословению святейшего патриарха Кирилла.

Отпевание священника прошло в храме Христа Спасителя. Его провел управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай).

Смирнов скoнчался 21 октября в возрасте 69 лет. Как сообщал председатель комиссии священник Федор Лукьянов, он умер от хронической болезни.

В конце сентября сообщалось, что Смирнов госпитализирован в тяжелом состоянии и причиной стало обострение хронического заболевания.

В мае протоиерей был госпитализирован с коронавирусом, однако уже в конце месяца после прохождения лечения священнослужителя выписали из больницы.

Смирнов родился 7 марта 1951 года в Москве. Служил в сане протоиерея Русской православной церкви, церковный и общественный деятель. Являлся основателем и лидером проекта «Отдельный дивизион» — православного движения, занимающегося защитой семейных ценностей, противодействием ювенальной юстиции и борьбой с абортами.

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