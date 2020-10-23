За неделю в ночных клубах Москвы чек-ин прошли 115 тыс. человек

За первую неделю работы системы чек-ин москвичи прошли верификацию перед посещением развлекательных заведений 115 тыс. раз. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщили в столичном оперштабе по борьбе с COVID-19.

С 19 октября 1470 дискотек, баров, ночных клубов и аналогичных заведений получили QR-коды.

При этом среди прошедших регистрацию впоследствии было зафиксировано 6 случае заболевания коронавирусной инфекцией. Зараженные вступили в контакт с 343 посетителями заведений. Все они получили уведомления.

19 октября в Москве заработал сервис для регистрации посетителей ночных клубов или иных заведений, мероприятия в которых проходят с 0:00 до 6:00. Воспользоваться сервисом можно после сканирования QR-кода на входе в заведение.

Согласно соответствующему указу мэра города Сергея Собянина, работники и посетители данных заведений смогут попасть в них при условии регистрации по номеру телефона. Мера введена для того, чтобы в случае обнаружения коронавируса у одного из присутствующих можно было оповестить об этом всех остальных.

Как отметил ранее глава департамента торговли столицы Алексей Немерюк, тех, кто не будет использовать новую систему, будут штрафовать. Он также допустил, что, если эта система покажет свою эффективность, ее могут распространить и на другие заведения, в том числе на рестораны, салоны красоты.

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