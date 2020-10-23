ЦБ допустил пилотный запуск цифрового рубля в конце 2021 года

Центробанк отмечает реальные перспективы по пилотному запуску цифрового рубля в конце 2021 года, если будет принято решение о его целесообразности. Об этом сообщила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу, 23 октября.

«Если будет принято решение о целесообразности запуска цифрового рубля, мы подготовим уже полноценную концепцию. Затем должен быть обязательно, на наш взгляд, этап пилотирования на ограниченном количестве пользователей, для того чтобы все было отработано и мы понимали, как это всё работает. И такое пилотирование мы считаем возможным где-то к концу следующего года», — сказала Набиуллина. Трансляция ее выступления ведется в YouTube.

По словам главы ЦБ, сейчас основное — оценить плюсы и риски такого решения. Набиуллина уточнила, что с введением цифрового рубля Банк России не ставит задачей вытеснение бумажных денег, распространение будет плавным. Граждане и бизнес сами будут выбирать, для каких случаев какого типа рублем им удобнее пользоваться.

«Мы не ставим задачей вытеснение какого-то вида денег, это будет, по сути, третья форма денег наряду с наличными и безналичными, сейчас существующими», — пояснила Набиуллина.

16 октября «Известиям» сообщали в Центробанке, что в России планируют провести эксперимент по использованию цифрового рубля для ограниченного круга лиц после общественных консультаций. Пояснялось, что граждане и предприятия смогут приобретать цифровые рубли, обменивая их за наличные или денежные средства, хранящиеся на их банковских счетах. Также рассматривается возможность получения зарплат, пособий или других выплат в цифровых рублях.