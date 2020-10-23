Москвичей предупредили о пятничных пробках

Загруженность дорог вечером может достигнуть в Москве 8 баллов. Об этом сообщили в пятницу, 23 октября, в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«Сегодня пятница, час пик на дорогах будет раньше. Если поедете за город на своей машине, но не успеете уехать до 16:00, отложите время выезда до 19:30–20:00», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Основные затруднения в движении наблюдаются на Щелковском шоссе, проспекте Мира, Ленинградском шоссе перед МКАД, Волоколамском шоссе, Рязанском проспекте, Садовом кольце, ТТК, на внутренней и внешней стороне МКАД перед Волоколамским шоссе, на внутренней стороне МКАД от Белой Дачи до улицы Липецкая, а также на внешней стороне 91 км МКАД и на шоссе Энтузиастов.

В пресс-службе добавили, что в связи с дорожными работами пробки будут на внешней стороне ТТК в районе Рижской эстакады, на внешней стороне Киевского путепровода, на пересечении Волоколамского шоссе и 68 км МКАД, у Северянинского путепровода, на Большом Каменном мосту, на Горбатом путепроводе на шоссе Энтузиастов, а также на пересечении проспекта Андропова и улицы Нагатинская.

Ранее в этот же день в Гидрометцентре России сообщили, что 23 октября в столичном регионе будет теплая погода без осадков.