Двое россиян пострадали в ДТП с микроавтобусом в Болгарии

Двое россиян в пятницу пострадали в аварии с участием грузовика и микроавтобуса, на котором ехали строители газопровода «Балканский поток» на дороге Видин — Монтана в Болгарии. Об этом 23 октября сообщила пресс-атташе посольства России в Софии Марина Сергунина.

«Посольство России подтверждает факт того, что вблизи села Виниште на северо-западе Болгарии произошла автокатастрофа. В ней пострадало двое российских граждан. Сейчас они находятся в больнице, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказала она «РИА Новости».

Другие подробности Сергунина не уточнила.

По данным телеканала bTV, в результате происшествия погибли два человека, еще пятеро пострадали. Уточняется, что строители газопровода «Балканский поток» — иностранцы из России, Украины и Белоруссии.

Сообщалось, что движение в районе ДТП было заблокировано. Причины происшествия выясняются.

18 сентября в генконсульстве России в Анталье «Известиям» сообщали, что 11 российских туристов пострадали в результате аварии на юге Турции, их состояние опасений не вызывает. Тогда там столкнулись два автобуса на горной трассе.