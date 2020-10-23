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Двое россиян пострадали в ДТП с микроавтобусом в Болгарии

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Двое россиян в пятницу пострадали в аварии с участием грузовика и микроавтобуса, на котором ехали строители газопровода «Балканский поток» на дороге Видин — Монтана в Болгарии. Об этом 23 октября сообщила пресс-атташе посольства России в Софии Марина Сергунина.

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«Посольство России подтверждает факт того, что вблизи села Виниште на северо-западе Болгарии произошла автокатастрофа. В ней пострадало двое российских граждан. Сейчас они находятся в больнице, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказала она «РИА Новости».

Другие подробности Сергунина не уточнила.

По данным телеканала bTV, в результате происшествия погибли два человека, еще пятеро пострадали. Уточняется, что строители газопровода «Балканский поток» — иностранцы из России, Украины и Белоруссии.

Сообщалось, что движение в районе ДТП было заблокировано. Причины происшествия выясняются.

18 сентября в генконсульстве России в Анталье «Известиям» сообщали, что 11 российских туристов пострадали в результате аварии на юге Турции, их состояние опасений не вызывает. Тогда там столкнулись два автобуса на горной трассе.

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