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ЦБ указал на необходимость роста выдачи ипотеки вместе с доходами людей

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Выдача ипотеки в России должна расти, но вместе с ростом доходов населения, а не благодаря льготным программам. Об этом заявила в пятницу, 23 октября, глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции, транслировавшейся в YouTube.

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По ее словам, доходы людей должны увеличиваться, они должны быть способны брать ипотечные кредиты и обслуживать их. При этом программа льготной ипотеки под 6,5% должна действовать как антикризисный механизм, а не постоянно используемая мера.

«Мы поддержали продление программы льготной ипотеки до середины следующего года. Считаем, что эта программа действительно очень эффективная, очень востребованная, и показала себя как очень удачный инструмент антикризисной политики», — сказала финансист.

Ранее в этот день стало известно, что россияне могут получить дополнительно 320–350 тыс. льготных ипотек в рамках продления госпрограммы ипотечного кредитования под 6,5% годовых.

Программу льготной ипотеки с господдержкой запустили в конце апреля по инициативе президента России Владимира Путина. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль.

Согласно программе, россияне могут получить кредит на покупку жилья в новостройке стоимостью до 6 млн рублей во всех российских регионах до ноября 2020 года. При этом в Москве и Санкт-Петербурге максимальный порог стоимости целевой жилплощади составляет 12 млн рублей. Кредит выдается под ставку 6,5%, срок его действия — до 30 лет.

В августе сообщалось, что российские банки получили около 450 тыс. заявок на получение льготной ипотеки.

14 октября Путин предложил продлить программу льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 6,5%.

16 октября Минфин внес в правительство проект постановления о продлении льготной ипотеки. В ведомстве считают, что продление программы позволит дополнительно выдать 354 тыс. кредитов на 1,1 трлн рублей.

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