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Дептранс Москвы назвал самые частые нарушения ПДД таксистами

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В Москве в сентябре 2020 года водители такси нарушили правила дорожного движения более 411 тыс. раз. Об этом 23 октября сообщает официальный Telegram-канал столичного департамента транспорта.

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Самые популярные нарушения — это несоблюдение разметки и превышение скорости. Следом идет движение по выделенной полосе в неположенном месте и нарушение правил остановки и стоянки.

Ранее стало известно, что в Москве с января по сентябрь 2020 года на 25% увеличилось количество погибших в дорожных авариях с участием автомобилей такси по сравнению с прошлым годом.

В ведомстве считают, что агрегаторы часто пренебрегают режимами труда и отдыха таксистов, из-за чего они ездят за рулем в состоянии сильной усталости или нервного перенапряжения.

20 октября сообщалось, что около 60% водителей такси в столице не носят маски и перчатки, их автомобили не проходят своевременную дезинфекцию.

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