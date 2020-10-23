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Дипмиссия США в Турции остановила выдачу виз из-за террористической угрозы

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Дипломатическая миссия США в Турции временно не выдает визы из-за полученной информации о террористической угрозе. Об этом сообщается в пятницу, 23 октября, на сайте американского посольства.

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«Дипмиссия США в Турции получила достоверные сообщения о потенциальных террористических атаках, а также похищениях американских и иностранных граждан в Стамбуле. Угроза направлена в том числе против генерального консульства США», — отмечается в сообщении.

В тексте говорится, что временно будут приостановлены «все визовые услуги в представительствах США в Турции», включая посольство в Анкаре, консульства в Стамбуле, Адане и Измире.

Посольство рекомендует своим соотечественникам проявлять повышенную осторожность в местах в Турции, где могут собираться американцы или иностранцы, включая большие торговые центры и офисные здания, уточняет RT.

Ранее в этот же день турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна продолжает испытания купленных у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. По его словам, Анкара не намерена консультироваться с Вашингтоном по этому вопросу.

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