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В Ялте до конца года снесут шесть самостроев

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Власти Ялты до конца этого года планируют снести шесть самовольно построенных объектов. Об этом рассказал начальник управления градостроительного и земельного контроля местной администрации Сергей Кузнецов.

Работы уже начались на улице Бирюкова, 44а. Снести двухуровневое строение суд постановил еще три года назад, однако собственник проигнорировал решение. Также он не предпринял никаких действий, чтобы оспорить его, объяснил Кузнецов.

Стоимость сноса этого объекта, включая проектировочные работы, составила более 2 млн рублей, пишет ИА «Крыминформ». Средства будут взысканы с ответчика.

Чиновник также отметил, что при отказе возместить затраты судебные приставы могут наложить на имущество собственника арест.

Правомерность сноса самостроя на Бирюкова подтвердил представитель министерства строительства и архитектуры Крыма Иван Осокин. Он также напомнил, что в этом году уже был снесен объект в центре города на улице Игнатенко, и выразил уверенность, что в дальнейшем положительный опыт Ялты в деле сноса будет внедрен в других муниципалитетах полуострова.

В общей сложности на снос шести строений в Ялте из бюджета Крыма выделены 15 млн рублей. Завершить работы планируется до конца года.

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