В Москве задержали женщину после ложного заявления о бомбе в такси

Полицейские задержали женщину за ложное сообщение о бомбе в столичном районе Щукино. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

«Сотрудники ОР ППСП Отдела МВД России по району Щукино задержали 32-летнюю женщину, подозреваемую в заведомо ложном сообщении о противоправном деянии», — цитирует сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Накануне Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что силовики предотвратили террористический акт в Московском регионе, передает НСН. По данным спецслужбы, задержан выходец из Центральной Азии. Теракт планировался в одном из зданий органов власти.

Сотрудники спецслужбы установили местонахождение тайника, которое оборудовал подозреваемый. Силовики изъяли компоненты самодельного взрывного устройства, они также обнаружили переписку подозреваемого с боевиками, инструкции по изготовлению взрывчатки и видео присяги главарям террористов.