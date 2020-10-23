Прямой эфир

В Москве задержали женщину после ложного заявления о бомбе в такси

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полицейские задержали женщину за ложное сообщение о бомбе в столичном районе Щукино. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Боевики с мемами: как в Узбекистане борются с ячейками джихадистов
Экстремисты собирают деньги и планируют поездки в Сирию

«Сотрудники ОР ППСП Отдела МВД России по району Щукино задержали 32-летнюю женщину, подозреваемую в заведомо ложном сообщении о противоправном деянии», — цитирует сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Накануне Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что силовики предотвратили террористический акт в Московском регионе, передает НСН. По данным спецслужбы, задержан выходец из Центральной Азии. Теракт планировался в одном из зданий органов власти.

Сотрудники спецслужбы установили местонахождение тайника, которое оборудовал подозреваемый. Силовики изъяли компоненты самодельного взрывного устройства, они также обнаружили переписку подозреваемого с боевиками, инструкции по изготовлению взрывчатки и видео присяги главарям террористов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020