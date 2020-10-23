Перекресток на улице Малахова открыли в Барнауле после ремонта

В Барнауле завершили ремонт на пересечении улиц Малахова и Взлетной. Перекресток сделали более удобным как для водителей, так и для пешеходов, сообщает пресс-центр мэрии города.

В границах перекрестка рабочие построили переезд через трамвайные пути, установили дополнительные дорожные знаки, а также 12 транспортных и шесть пешеходных светофоров, пишет altapress.ru.

Как рассказал зампред дорожного комитета Валерий Ведяшкин, транспортную ситуацию на участке проанализируют. При необходимости режим работы новых светофоров будет скорректирован.

Стоимость ремонта на перекрестке составила около 5,5 млн рублей.

В сентябре сообщалось, что в пригороде Барнаула построили тротуар и провели освещение. Работы прошли в двух поселках в рамках проекта поддержки местных инициатив.