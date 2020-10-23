Прямой эфир

Перекресток на улице Малахова открыли в Барнауле после ремонта

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Барнауле завершили ремонт на пересечении улиц Малахова и Взлетной. Перекресток сделали более удобным как для водителей, так и для пешеходов, сообщает пресс-центр мэрии города.

В границах перекрестка рабочие построили переезд через трамвайные пути, установили дополнительные дорожные знаки, а также 12 транспортных и шесть пешеходных светофоров, пишет altapress.ru.

Как рассказал зампред дорожного комитета Валерий Ведяшкин, транспортную ситуацию на участке проанализируют. При необходимости режим работы новых светофоров будет скорректирован.

Стоимость ремонта на перекрестке составила около 5,5 млн рублей.

В сентябре сообщалось, что в пригороде Барнаула построили тротуар и провели освещение. Работы прошли в двух поселках в рамках проекта поддержки местных инициатив.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020