Мурманские школьники вернутся с каникул 9 ноября

В Мурманской области школьные каникулы продлятся до 9 ноября. Об этом говорится в постановлении губернатора Андрея Чибиса.

В нем указано, что каникулы начнутся в разное время, это будет зависеть от учебных графиков каждого образовательного учреждения. Но последним днем отдыха у всех школьников Заполярья станет 8 ноября, уточнила ИА FlashNord и. о. регионального министра образования и науки Ольга Дзюба. Она также сообщила, что оздоровительные лагеря при школах открывать не будут из-за сложной эпидемиологической ситуации.

В региональном оперативном штабе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции добавили, что на привычный режим каникул повлияла эпидемиологическая обстановка в Заполярье и рекомендации главного санитарного врача Мурманской области.