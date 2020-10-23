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Росприроднадзор исключил техногенный характер загрязнений на Камчатке

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Почти 5 тыс. исследований было проведено для выяснения причины загрязнения акватории Камчатки, они не позволяют говорить о техногенном характере случившегося. Об этом заявила в пятницу глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

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«На сегодняшний момент мы провели почти 5 тыс. исследований, отобрали сотни проб. И все эти исследования говорят о том, что мы не видим ярко выраженного техногенного характера, пришествия человека в среду обитания морских гидробионтов, которые погибли», — сказала Радионова на круглом столе, который проводят Российская академия наук и министерство природных ресурсов и экологии РФ.

По ее словам, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ отмечается, этот вопрос обсуждался. «Да, мы фиксируем это, и передаем это в центр губернатору, и население оповещаем, но мы не видим техногенной картины произошедшего», — добавила глава ведомства.

В свою очередь, вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов заявил, что причиной загрязнения на Камчатке официально признан природный фактор. Он связан с цветением водорослей, выделявших токсины, а также с заморами из-за отсутствия кислорода.

«Мы можем сказать, что массовая гибель донных гидробионтов произошла в результате воздействия токсинов комплекса видов рода Karenia, также массовая гибель гидробионтов произошла в результате образования массовых заморов на морском дне в результате того, что произошло существенное обеднение воды кислородом, когда огромное количество органики осело на морское дно и потребовался кислород для окисления всей этой гниющей массы», — пояснил ученый.

11 октября директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров назвал токсичные водоросли наиболее вероятной причиной экологической катастрофы и массовой гибели животных на Камчатке.

В конце сентября очевидцы сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже в акватории Тихого океана и о морских животных, которые массово выбросились на берег в том числе в бухтах Малая и Большая Лагерные и Авачинская. Специалисты обнаружили в прибрежной зоне превышение содержания фенола и нефтепродуктов в 2 и 3,6 раза соответственно.

8 октября Росприроднадзор представил результаты анализов проб воды на содержание загрязняющих веществ на Камчатке. В образцах было замечено превышение фосфат-ионов в 10,8 раза, железа общего — в 6,7 раза, фенола общего — в 2,9 раза. По данным Росприроднадзора, превышение загрязняющих веществ зафиксировали не только в Авачинском заливе, но и в ближайших реках — Таенка, Халактырка, Кирпичная.

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