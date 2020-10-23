Штатная ситуация: как дебаты Трампа и Байдена повлияли на ход гонки

Финальные перед выборами 3 ноября дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена не выявили явного победителя, считают опрошенные «Известиями» эксперты. И хотя либеральные американские СМИ предсказуемо заявили о выигрыше демократа, речь, по мнению специалистов, скорее, идет о ничьей . Другое дело, что республиканцу победа была нужнее. По сравнению с первым раундом кандидаты в президенты вели себя на порядок сдержаннее, а сам поединок гораздо больше походил на дискуссию, нежели на попытки оскорбить оппонента крепким словом. Между тем, для нынешнего главы Белого дома не все потеряно — впереди неделя активной агитации в «колеблющихся штатах» и непредсказуемый исход голосования.

Корона российской истерии

Дональд Трамп и Джо Байден 22 октября показали, что знают не только целую россыпь бранных выражений, но и вполне способны дискутировать . Если первый раунд дебатов между кандидатами в президенты США 29 сентября СМИ и эксперты дружно окрестили «самым грязным и ужасным в истории», то к финальной схватке политики проделали работу над ошибками — всеми силами старались не перебивать друг друга и решили обойтись без явных оскорблений.

Штатная ситуация Кандидат в президенты от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден и президент США Дональд Трамп во время президентских дебатов Фото: REUTERS/Pool/Morry Gash

Словесная дуэль была разделена на шесть тематических отрезков – COVID-19, американские семьи, расовый вопрос, изменение климата, нацбезопасность и лидерство. Однако на фоне бьющей рекорды по всему миру пандемии коронавируса, не удивительно, что именно эта проблема оказалась в центре дискуссии.

Джо Байден сразу зашел с козырей и заявил, что после стольких смертей от COVID-19 в США (228 381 человек на 22 октября) Дональд Трамп недостоин быть президентом Америки . Зато у демократа есть отличный план, как победить эпидемию — надо просто убедить население носить маски и всячески предохраняться. Республиканец, демонстративно вошедший в студию без маски даже после недавно перенесенной болезни, такую стратегию соперника явно не одобрил.

Джо Байден «почти ничего не сделал» для борьбы с коронавирусом, заверил Дональд Трамп . Зато действующий президент берет на себя полную ответственность за ситуацию с COVID-19 в США и спешит обрадовать соотечественников, что готовая вакцина от этой заразы — около 100 млн доз — появится в стране в течение нескольких недель. Кроме того, несмотря на всю серьезность заболевания, вводить жесткие ограничения нельзя, поскольку ведь нужно думать и об экономике, пояснил Трамп.

Штатная ситуация Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Впрочем, хотя в США сейчас достаточно и других внутренних проблем для обсуждения, соперники не смогли удержаться от соблазна и в какой-то момент вернулись к так полюбившейся в последние несколько лет теме – России . Рука Москвы, по мнению части американского истеблишмента, глубоко проникшая во внутриполитические дела Америки четыре года назад, и на этот раз собирается приложиться к президентским выборам. Правда, проблема в том, что, судя по заявлениям обоих политиков, Россия желает поражения и Дональду Трампу, и Джо Байдену. Пожалуй, если провести раунд дебатов исключительно по теме РФ, то республиканец и демократ вполне могли бы неожиданно для себя прийти к выводу: Россия вообще не хочет, чтобы у Америки был президент.

Так или иначе, Джо Байден пообещал: если он победит 3 ноября, то Россия, а вместе с ней Иран и Китай, дорого заплатят за «вмешательство». Особенно, конечно, Москва, которая «пытается помешать» его триумфу и, к тому же, снабжает республиканца деньгами, как и Пекин. Дональд Трамп, разумеется, подобные обвинения отверг и заявил, что никто иной, как Джо Байден получил от России $3,5 млн.

Штатная ситуация Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден Фото: REUTERS/Mike Segar

Кандидаты, конечно, спорили и по другим темам, однако существенных ошибок никто не допустил. Особенно огрехов ждали от Джо Байдена, который на публике периодически делает несуразные высказывания . Однако 77-летний демократ выстоял. И, пожалуй, единственный просчет с его стороны — это слишком явный отказ от поддержки нефтяной отрасли США. По мнению кандидата, стране стоит переходить на возобновляемые источники энергии, а «нефтянке» не надо давать федеральные субсидии . Наверняка, суровые техасские избиратели, если и допускали возможность переметнуться в 2020 году в стан демократов, в этот момент вновь почувствовали, как забилось республиканское сердце.

— Байден начал нападать на нефтяников. Извините, но в Америке не один штат занят в этой отрасли . Там миллионов десять человек работают в нефтяной промышленности. Конечно, такого рода высказывания могут лишить его поддержки в целом ряде штатов, даром, что штаб Байдена начал потом оправдываться и говорить, что он имел в виду не то, — сказал «Известиям» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

Статус-кво сохранен

Первый опрос, появившийся сразу после дебатов, был сделан CNN . Учитывая взаимоотношения этого СМИ с действующим президентом, неудивительно, что 53% респондентов отдали победу в поединке Джо Байдену. И лишь 39% — Дональду Трампу. Впрочем, многие американские аналитики и журналисты называют победителем именно республиканца. Причем, победителем — над самим собой . Он поработал над своим поведением, перестал обзывать и постоянно перебивать оппонента и тем самым заслужил похвалу. Другими словами, сказать, что действующий глава Белого дома проиграл, было бы неправильно. Но и о его победе над Джо Байденом речи не идет.

— Этот раунд дебатов произвел более благоприятное впечатление в целом и на экспертов, и на простого избирателя. В глазах тех, кто сомневался, Трамп выглядел более респектабельно, чем в первый раз . Он, наступая на свое естество, сумел себя сдержать и выступил немного в другом образе, — отметил в беседе с «Известиями» директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

Штатная ситуация Президента США Дональда Трампа и первая леди Мелания Трамп Фото: REUTERS/Pool/Jim Bourg

Тем не менее, во многом ничейный результат на руку, скорее, демократу . Джо Байден и без того ведет в общенациональных опросах и значительном количестве «колеблющихся штатов». А значит сохранение статус-кво после дебатов — не использованная попытка Дональда Трампа переломить не совсем благоприятную для себя ситуацию.

— Трамп сдерживал себя как мог, а для него это не просто. Все это знают и пользуются . В прошлый раз Байдену удалось его спровоцировать. Но сейчас все было спокойно. Другое дело, что подавляющего преимущества, которое было нужно Трампу, чтобы переломить ход вещей, не случилось. Кто-то скажет, что победил Трамп, кто-то – Байден. Это оставляет нас в неведении о будущем президенте США вплоть до 3 ноября, — считает Юрий Рогулев.

Между тем, более 45 млн избирателей уже проголосовали в США, из чего можно сделать вывод, что весомая часть американцев давно для себя решила, кого поддержать на выборах, отметил эксперт. Вопрос лишь в том — каким будет этот выбор.

— У Трампа электорат более постоянный, гомогенный. У Байдена — разношерстная публика . И насколько они примут все его позиции — вопрос. В частности, ничего кроме улыбки, не вызывала картина, как сидят два таких престарелых белых джентльмена и рассуждают, кто из них больше расист. «Ты — расист, нет, ты — расист!» — такие перепалки никому дополнительных дивидендов не принесут, — подчеркнул политолог.

Штатная ситуация Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

По мнению Юрия Рогулева, хотя выиграть выборы-2020 Дональду Трампу будет гораздо сложнее, потенциально он все еще может преодолеть разрыв. Правда, пандемия, которая никуда к выборам не ушла, и экономический кризис ему в этом явно не помогают.

Как пояснил Валерий Гарбузов, за последнюю неделю до выборов Дональд Трамп, наверняка, потратит большую часть времени на агитацию в максимально возможном количестве «колеблющихся штатов».

— Это своеобразная публика, которая меняет свои пристрастия чуть ли не ежедневно. Задача в том, чтобы к 3 ноября клиент созрел. Дебаты дебатами, но личное появление Трампа в «колеблющихся штатах» и есть та последняя точка в формировании воззрений неопределившегося избирателя . В отличие от Байдена, который как будто и не собирается так колесить, Трамп будет за день облетать, очевидно, несколько штатов. Выступать на митингах, в гуще народа. Он, по-моему, еще более энергичен, чем до вируса и выздоровления. И он не утратил потенциал мощного мобилизатора масс, — заверил Валерий Гарбузов.