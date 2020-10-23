В США за сутки выявили более 72 тыс. случаев коронавируса

За сутки в США выявили 72 792 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Такие данные опубликовал Университет Джонса Хопкинса.

Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 увеличилось до 8 411 259. За сутки в Соединенных Штатах скончались 839 пациентов с коронавирусом.

Общее число летальных случаев, связанных с коронавирусом, возросло в США до 223 059, уточняет RT.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что в течение нескольких недель в стране объявят о готовности вакцины от коронавируса, сообщает телеканал «360». Глава государства напомнил, что вопросами распространения вакцины в США занимается министерство обороны страны.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.