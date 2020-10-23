На двух линиях метро в Москве введут скидки на поездки вне часа пик

Власти Москвы введут скидки на поездки вне часа пик на двух линиях столичного метро. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Речь идет скидке в 50%, которую со 2 ноября введут на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях столичной подземке в качестве эксперимента.

«С 2 ноября на двух линиях Мосметро вводятся скидки на проезд до 50%. Сниженный тариф будет действовать для пассажиров, которые войдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий с момента открытия до 07:15 и с 08:45 до 09:15», — написал градоначальник.

Собянин отметил, что такой эксперимент впервые проводится в России. Его целью является снижение нагрузки в час пик, что позволит пассажирам лучше соблюдать социальную дистанцию. Скидки будут действовать до 2 июля 2021 года.

Согласно информации, опубликованной в пятницу на официальном портале мэра, скидки будут действовать только в рабочие дни, а поездки станут дешевле и для тех пассажиров, которые пересаживаются в метро с других видов городского общественного транспорта.

Ранее в пятницу в пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили, что контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима на станциях Московского метрополитена на постоянной основе осуществляют 20 сводных мобильных групп.

О том, что на всех станциях метро будет усилен контроль за соблюдение перчаточно-масочного режима из-за ухудшения обстановки по коронавирусу 18 октября сообщили в столичном департаменте транспорта.

В этот день Собянин заявил, что столичным транспортом в настоящее время пользуется примерно на миллион человек меньше, чем до перевода части москвичей на удаленный режим работы.

Согласно даны портала стопкоронавирус.рф в Москве на сегодняшний день зафиксировано 386 908 случаев коронавируса, скончались 6249 человек, выздоровел 285 271 пациент.

В России с начала распространения инфекции выявлено 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.

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