Прямой эфир

В МИЦ «Известия» расскажут о начале работы женского делового Альянса БРИКС

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

27 октября в 12.00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, посвященная началу работы Женского делового альянса БРИКС.

О развитии женского бизнеса как значимой части мирового предпринимательства расскажут:

- Галина Карелова, заместитель председателя Совета Федерации

- Анна Нестерова, председатель российской части Женского делового альянса, руководитель от России рабочей группы по цифровой экономике Делового совета БРИКС.

- Михаил Калугин, начальник отдела БРИКС департамента внешнеполитического планирования МИД России

- Ольга Белявцева, предприниматель, член национальной части Женского делового альянса БРИКС

- Елена Чащина, предприниматель, член национальной части Женского делового альянса БРИКС

- Елена Маринина, предприниматель, член национальной части Женского делового альянса БРИКС

Впервые идея создания женского делового объединения была предложена бизнес-сообществом на Первом международном конгрессе женщин стран БРИКС и ШОС в Новосибирске летом 2017 года. В сентябре того же года на заседании Делового совета БРИКС в Шанхае российская инициатива была поддержана китайской стороной.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съёмочной группы.

Важно: Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru. По ссылке https://iz.ru/video/stream/

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4438, 4288

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020