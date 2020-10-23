В МИЦ «Известия» расскажут о начале работы женского делового Альянса БРИКС

27 октября в 12.00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, посвященная началу работы Женского делового альянса БРИКС.

О развитии женского бизнеса как значимой части мирового предпринимательства расскажут:

- Галина Карелова, заместитель председателя Совета Федерации

- Анна Нестерова, председатель российской части Женского делового альянса, руководитель от России рабочей группы по цифровой экономике Делового совета БРИКС.

- Михаил Калугин, начальник отдела БРИКС департамента внешнеполитического планирования МИД России

- Ольга Белявцева, предприниматель, член национальной части Женского делового альянса БРИКС

- Елена Чащина, предприниматель, член национальной части Женского делового альянса БРИКС

- Елена Маринина, предприниматель, член национальной части Женского делового альянса БРИКС

Впервые идея создания женского делового объединения была предложена бизнес-сообществом на Первом международном конгрессе женщин стран БРИКС и ШОС в Новосибирске летом 2017 года. В сентябре того же года на заседании Делового совета БРИКС в Шанхае российская инициатива была поддержана китайской стороной.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съёмочной группы.

Важно: Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru. По ссылке https://iz.ru/video/stream/

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4438, 4288