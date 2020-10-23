Еврокомиссия пригрозила России пошлинами из-за искажения рыночных механизмов

Со стороны России допущены нарушения рыночных механизмов экономики, Евросоюз рассмотрит введение пошлин на российские товары. Об этом говорится в специальном докладе Еврокомиссии, опубликованном 23 октября.

Высший орган исполнительной власти ЕС зафиксировал «значительные искажения рыночных механизмов в экономике России со стороны правительства». Нарушения наблюдаются в части оплаты труда и стоимости энергии.

«Этот доклад стал результатом тщательных исследований и сбора фактов о различных аспектах российской экономики, которые могут иметь прямое отношение к нашим антидемпинговым расследованиям», — заявил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Выводы Еврокомиссии могут быть использованы для введения антидемпинговых пошлин ЕС на российские товары.

24 июля Третейская группа Всемирной торговой организации (ВТО) признала обоснованными основные претензии России к Евросоюзу (ЕС) о методике определения цены товаров и антидемпинговых мер. В суде согласились, что цена энергии в конечной стоимости российской продукции «искусственно» занижалась.

Пять лет назад Россия инициировал в ВТО спор с ЕС из-за введения Брюсселем пошлин для российских производителей сварных труб при одновременной отмене таких пошлин на трубы из Украины и еще претензии касались антдемпинговых мер в отношении нитрата аммония. Иски были объединены в одно дело.