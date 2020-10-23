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Регистрационные подразделения ГИБДД перешли на работу без выходных

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В Москве регистрационные подразделения управления ГИБДД переходят в режим работы без выходных. Об этом 23 октября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции.

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«В связи с наличием определенных трудностей в подаче заявлений в электронном виде на оказание госуслуг по регистрации транспортных средств в настоящее время организован пролонгированный график приема населения в столичной Госавтоинспекции», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что прием граждан будет осуществляться ежедневно, без выходных дней.

20 октября сообщалось, что в России появился сервис delodel для безопасной сделки с авто на вторичном рынке.

Это первый в стране сервис, который позволяет оформлять сделку по технологии эскроу: проводить оплату онлайн, гарантируя, что продавец получит деньги, а покупатель — ключи от авто.

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