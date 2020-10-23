В Европе из-за коронавируса начали отменять традиционные рождественские ярмарки

Страсбург объявил об отмене рождественских ярмарок и фестивалей. От 450-летней традиции пришлось отказаться из-за пандемии. Под угрозой оказалось не только настроение европейцев, но и бизнес. Праздник ежегодно привлекает около 2 млн туристов. Отели, рестораны, торговля суммарно зарабатывают €250 млн.

От празднования Рождества отказались и в Берлине. Ярмарку в столице Германии обычно посещает 1 млн человек.

Ограничения вынуждены ввести и власти Шотландии. Жителей стороны призвали к «цифровому Рождеству». Собираться большими группами шотландцам запретили.

Надежду отпраздновать Рождество не теряют ирландцы. Власти ввели ряд мер для сдерживания коронавируса. Правительство намерено до конца месяца нормализовать обстановку.