В Москве задержали мужчину за попытку кражи более 2 млн рублей из банкомата

Мужчину, подозреваемого в попытке кражи денег из банкомата, задержали в Москве. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщила замначальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь.

По ее словам, сообщение о том, что в помещении банка на улице Спартаковской сработала сигнализация, поступило в полицию.

«Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что неизвестный попытался вскрыть один из банкоматов, в котором на тот момент находилось свыше 2 млн рублей. На терминале была выдвинута передняя панель и сломана задвижка дверцы», — цитирует представителя ведомства агентство городских новостей «Москва».

Злоумышленнику не удалось довести свой преступный умысел до конца. Сотрудники уголовного розыска задержали 24-летнего приезжего из ближнего зарубежья. Мужчина пояснил, что пошел на преступление, потому что ему срочно понадобились деньги. Против подозреваемого возбудили уголовное дело о покушении на кражу. Фигуранта арестовали.

Ранее в этот же день официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Рязанской области полицейские задержали подозреваемых в подрыве банкомата и краже 2 млн рублей.