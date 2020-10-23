Новое кардиологическое оборудование установили в поликлинике Тобольска

Кардиологическое оборудование для Тобольской центральной поликлиники Областной больницы № 3 закупили в рамках государственной программы Тюменской области «Развитие здравоохранения».

«Система предназначена для проведения нагрузочного ЭКГ-тестирования и одновременного мониторинга показателей сердечного ритма и артериального давления. ЭКГ передается без проводов, поэтому не будет каких-либо помех по радиоканалу», — пояснили в региональном департаменте здравоохранения. Кардиологический комплекс включает в себя беговую дорожку и велоэргометр, отмечает портал «Наш город».

Напомним, в Тюмени появится новый компьютерный томограф стоимостью 45 млн рублей. Его установят в поликлинике № 5 на Московском тракте. Победителем аукциона стала компания из Санкт-Петербурга. Она должна поставить оборудование до 20 ноября.