В минздраве Украины назвали загруженность коек для больных коронавирусом

В минздраве Украины оценили в пятницу, 23 октября, объем загруженности коечного фонда для пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Загрузка коек пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрением на коронавирусную болезнь по состоянию на 22 октября составляет 61,9%, за последние пять дней показатель колебался от 61% до 68,4%», — приводит данные ведомства Интерфакс-Украина.

Всего для заболевших коронавирусом в медучреждениях страны выделено 37,2 тыс. коек.

При этом в настоящее время во всех регионах, кроме Херсонской области, загружено более 50% таких коек, уточняет RT.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности принять участие в испытаниях вакцины от коронавируса, разработанной местными учеными, передает НСН. По его словам, вакцина является уникальной. Исследователи работают над ее созданием уже полгода.

Также украинский президент добавил, что страна закупит подтвержденную вакцину у других государств, если они получат препарат раньше Украины.

По информации портала Woldometer на 22 октября, на Украине 330 396 подтвержденных случаев заболевания, из них 7517 случая выявлено в последние сутки. Число летальных случаев составило 6164, выздоровело 137 578 пациентов.