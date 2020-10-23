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Возбудителей COVID будут искать на продуктах в Орле

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В Орле Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория начала исследовать смывы упаковок животноводческой продукции. Специалисты организации, подведомственной Россельхознадзору, намерены выяснить, есть ли возбудители COVID-19 – коронавируса SARS-CoV-2 на продуктах.

Исследуются не только образцы с внешних сторон, но и с внутренних поверхностей, пишет InfoOrel.ru. При этом эксперты используют метод полимеразной цепной реакции (ПЦР), который позволяет получить наиболее точный результат. Подобные исследования, помимо Орла, проводят и в других городах, где есть такие же лаборатории.

22 октября сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора после обследования продуктов питания образцы коронавируса нового типа на них не нашли. Всего проверили более 135 тыс. поверхностей в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах. Образцы коронавируса были найдены только в 170 смывах. Таким образом, положительные находки составляют всего 0,13% от общего числа проб.

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