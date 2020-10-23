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Черчесова-младшего выписали из больницы

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Вратарь футбольного клуба «Олимп-Долгопрудный» Станислав Черчесов – младший выписан из больницы после операции. Об этом в пятницу, 23 октября, рассказал его отец, главный тренер сборной России по футболу Черчесов-старший.

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«Я его вчера забрал (из больницы. ― Ред.). Ему сделали операцию, быстро всё организовали. Он отнесся к этому профессионально. Я отнесся спокойно, это часть профессии, я сам с этим сталкивался», ― сообщил он в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее, 20 октября, президент футбольного клуба Тарас Воробель рассказал, что операция прошла успешно.

18 октября сын тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова получил травму. Во время игры клуба с «Родиной» голкипера ударили по голове.

Мужчину госпитализировали с диагнозом «перелом челюсти со смещением». После этого спортсмена перевезли в одну из столичных профильных больниц, где прооперировали.

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