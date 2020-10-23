Мать высадила детей на заправке в Подмосковье за плохое поведение

В подмосковном Одинцово 34-летняя мать высадила детей на заправке, чтобы наказать их за плохое поведение, и уехала. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Мальчики шести и семи лет бежали за машиной по проезжей части, пока их не заметил проезжающий мимо таксист. Мужчина передал детей в полицию.

«Через некоторое время в дежурную часть поступил телефонный звонок от матери, которая сообщила, что ее малолетних детей похитили», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Матери детей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В августе суд в Хабаровском крае ограничил в родительских праваx Викторa Гаврилова, который в январе текущего года бросил своих двух малолетних детей в аэропорту Шереметьево с документами и запиской о том, что временно не может о них заботиться, и улетел в Ростов-на-Дону.

Фактически сразу после инцидента мать мальчиков Ольга Пушкарева заявила, что годами терпела издевательства мужа и готова забрать сыновей. 14 февраля пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края сообщила, что мальчиков забрала мать.