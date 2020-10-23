Более 11 тыс. кв. м ветхого жилья расселят в Южно-Сахалинске в 2021 году

В Южно-Сахалинске в 2021 году планируют расселить 11,2 тыс. кв. м аварийного жилья. Новые квартиры получат порядка 200 семей.

Расселению подлежат дома, которые были признаны аварийными после 1 января 2012 года. В городе уже ведется строительство новых домов для переселенцев. Об этом пишет ИА SakhalinMedia.

Согласно муниципальному контракту, дом на улице Поповича, рассчитанный на 124 квартиры, построят до 20 декабря 2021 года. В здание будут переселять горожан, которые проживают в аварийных домах в центре Южно-Сахалинска. Об этом пишет ИА SakhalinMedia.

Дом в Новоалександровске на 36 квартир планируют построить до 30 июня 2021 года. В него переселят жильцов домов с улиц Советской, 1-й Институтской, 2-й Институтской и 3-й Институтской.

В управлении жилищной политики подчеркнули, что на этапе составления графика переселения особое значение имеет подписание жильцами согласия на переезд. Сложная ситуация сложилась с собственниками помещений в доме на улице А. Буюклы. Здание признали аварийным и включили в программу переселения, однако согласие на переселение в дом по улице Поповича подписали жильцы 22 квартир из 30. Собственники двух квартир не согласны с тем, что их дом является аварийным, и настаивают на проведении реконструкции.

В 2020 году в новые квартиры планируют переселить 186 семей.