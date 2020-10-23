Сильные осадки ожидаются в Хабаровске

Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду в Хабаровске до конца недели. В городе выпадет мокрый снег с дождем.

По данным Хабаровского гидрометцентра, сильные осадки принесет циклон. Дождь и мокрый снег выпадут 24 октября. Температура воздуха в ночные часы опустится до 0 градусов. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

В дневные часы температура составит +2...+4 градуса. Ветер усилится до 15–20 м/с.

Ветреная погода также ожидается и в воскресенье. При этом ожидается гололед.

На следующей неделе сохранится неустойчивая погода, однако осадков будет меньше. В ночные часы ожидается температура, близкая к 0 градусов. В дневные часы будет теплеть до +8 градусов.

По последним данным, в Хабаровском крае продолжается спад воды в реке Амур. Температура воды достигла 7,4 градусов. В Верхнебуреинском и Аяно-Майском районах появился лед на водоемах.