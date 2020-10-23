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Работающую по картам водоколонку установили в Казани

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В Казани появилась современная водоколонка, которая работает только после прикладывания к ней специальной карты. Ее установили на улице Ягодинской рядом с обычной колонкой прошлого века.

Как пишет Inkazan.ru, водоколонкой пользуются многие жители улицы, особенно в дачный период. Вода течет из центральной системы водоснабжения. Теперь рядом с ней появилась новая, экспериментальная. Также рядом находится палатка по продаже чистой воды.

Выяснилось, что новое оборудование установил «Водоканал». Со временем новая колонка должна полностью заменить старую.

Специальные карты получат жители ближайших домов. На каждого члена семьи будет положено по 1,2 тыс. л воды. Система заработает после того, как водоколонка простоит зиму.

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