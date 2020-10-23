Массовые проверки водителей на трезвость проводят в Ижевске

В Ижевске в пятницу, 23 октября, проводятся массовые проверки водителей на трезвость. В них участвуют сотрудники Госавтоинспекции и других подразделений МВД.

Как напомнили ИА «Сусанин» в УМВД по Ижевску, пьяное вождение грозит лишением водительских прав сроком 1,5–2 года и штрафом в размере 30 тыс. рублей. Сотрудники ГАИ попросили жителей сообщать о водителях, которые сели за руль в нетрезвом состоянии.

В сентябре замначальника ГИБДД Москвы Алексей Диокин сообщил, что за восемь месяцев .этого года выявлено и пресечено около 15 тыс. фактов управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии. В общее число включено примерно 7,5 тыс. водителей, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.