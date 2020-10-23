Прямой эфир

Массовые проверки водителей на трезвость проводят в Ижевске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ижевске в пятницу, 23 октября, проводятся массовые проверки водителей на трезвость. В них участвуют сотрудники Госавтоинспекции и других подразделений МВД.

Как напомнили ИА «Сусанин» в УМВД по Ижевску, пьяное вождение грозит лишением водительских прав сроком 1,5–2 года и штрафом в размере 30 тыс. рублей. Сотрудники ГАИ попросили жителей сообщать о водителях, которые сели за руль в нетрезвом состоянии.

В сентябре замначальника ГИБДД Москвы Алексей Диокин сообщил, что за восемь месяцев .этого года выявлено и пресечено около 15 тыс. фактов управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии. В общее число включено примерно 7,5 тыс. водителей, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020