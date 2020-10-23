В Минприроды назвали причину загрязнения акватории Камчатки

Токсичность водорослей стала причиной загрязнения акватории Камчатки, где произошла массовая гибель морских животных. Такое мнение высказал в пятницу, 23 октября, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в эфире канала «Россия 24».

По его словам, пока непонятно, что спровоцировало такую реакцию.

«На что среагировали водоросли — это самое, наверное, интересное и главное, потому что хотелось бы посмотреть, почему было снижение кислорода в воде», — сказал глава ведомства.

Также Кобылкин отметил, что ситуация на Камчатке улучшается. По его словам, водолазы продолжают обследовать водоем, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее в этот же день пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ сообщила, что природная причина загрязнения акватории Авачинского залива на Камчатке рассматривается в качестве приоритетной версии, сообщается на сайте kp.ru.

11 октября директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров назвал токсичные водоросли наиболее вероятной причиной экологической катастрофы и массовой гибели животных на Камчатке.

В конце сентября очевидцы сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже в акватории Тихого океана и о морских животных, которые массово выбросились на берег в том числе в бухтах Малая и Большая Лагерные и Авачинская. Специалисты обнаружили в прибрежной зоне превышение содержания фенола и нефтепродуктов в 2 и 3,6 раза соответственно.

8 октября Росприроднадзор представил результаты анализов проб воды на содержание загрязняющих веществ на Камчатке. В образцах было замечено превышение фосфат-ионов в 10,8 раза, железа общего — в 6,7 раза, фенола общего — в 2,9 раза. По данным Росприроднадзора, превышение загрязняющих веществ зафиксировали не только в Авачинском заливе, но и в ближайших реках — Таенка, Халактырка, Кирпичная.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов 7 октября сообщил, что в качестве причин загрязнения воды в акватории Тихого океана рассматривается три версии. Две гипотезы связаны с токсичными веществами — технологического и биологического происхождения. Третья версия связана с сейсмической и вулканической активностью, однако она маловероятна.