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Песков не стал комментировать планы Путина о вакцинации от COVID-19

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 октября воздержался от ответа на вопрос о том, когда глава государства сделает прививку от коронавируса.

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«Когда президент сделает прививку, он сам об этом сообщит», — коротко прокомментировал Песков.

В конце сентября Песков упомянул о том, что президент России Владимир Путин собирается сделать прививку от коронавируса в преддверии визита в Южную Корею.

Пресс-секретарь тогда отметил, что вакцинацию необходимо пройти, чтобы понизить уровень предосторожности, эпидемиологических мер, пишет «Газета.ру».

В начале октября Песков вновь сообщил, что президент может сделать прививку позже. Когда это произойдет, Кремль обязательно сообщит, отмечал он.

6 октября Путин рассказал о состоянии своих близких, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции.

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