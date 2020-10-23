В Кремле переадресовали правительству вопрос о проблемах с маркировкой лекарств

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о проблемах с маркировкой лекарств из списка необходимых и важнейших (ЖНВЛП).

«Письмо отправили [вице-премьеру Татьяне] Голиковой, а вы ждете от Кремля рекомендации. Было бы неправильно Кремлю выступать с какими-то рекомендациями. Это целиком и полностью вопрос правительства. Поэтому нужно переадресовать этот вопрос именно туда», — сказал Песков журналистам в пятницу, 23 октября.

Отвечая на вопрос, последуют ли от Кремля какие-то рекомендации Минздраву в связи с этой ситуацией, пресс-секретарь отметил, что в Кремле не располагают информацией о деталях этого сбоя.

Ранее, в пятницу, стало известно, что депутаты Госдумы от ЛДПР направили Голиковой письмо с предложением установить временный мораторий на введение системы мониторинга движения лекарств и штрафы аптекам за нарушения в предоставлении соответствующих сведений до стабилизации эпидемиологической обстановки и функционирования системы маркировки.

Накануне журнал «Фармацевтический вестник» писал, что фармкомпания «Гедеон Рихтер Рус» приостановила поставки препаратов из списка ЖНВЛП из-за сбоев в системе мониторинга движения лекарств. Внесение сведений в эту систему о ввозимых препаратах является обязательным.

Представители компании отмечали, что «Гедеон Рихтер Рус» каждый день с конца сентября обращается к оператору системы мониторинга, Центру развития перспективных технологий (ЦРПТ), с просьбой решить технические проблемы, но этого так и не произошло.

В тот же день на пленарном заседании думы заместитель главы Минздрава Наталья Хорова сообщила, что в ведомстве знают о проблемах с маркировкой лекарственных средств и работают над их решением вместе с Минпромторгом.

С 1 июля 2020 года в России началась обязательная маркировка лекарств спецметками. Вместе с тем произведенным до июля этого года немаркированным препаратам разрешили находиться в обороте до окончания срока годности, писала «Газета.ру».

В середине июля шесть ассоциаций фармпроизводителей попросили упростить процедуру ввода в оборот немаркированных медикаментов, чтобы избежать перебоев с лекарствами.

В конце того же месяца глава Минпромторога Денис Мантуров утверждал, что обязательная маркировка лекарств не приведет к их дефициту или росту их стоимости.