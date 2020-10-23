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Мужчина погиб при пожаре в Саратовской области

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В городе Петровск Саратовской области произошел пожар в пятиэтажном доме. Погиб один человек, сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, вечером 22 октября жильцы дома заметили возгорание квартиры на четвертом этаже и вызвали пожарных. Сотрудники МЧС потушили огонь, а после обнаружили в одной из комнат тело 31-летнего мужчины. Как выяснилось, он являлся хозяином квартиры, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Установлено, что очаг возгорания находился в комнате, в которой был найден погибший. Предварительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем.

По факту произошедшего СК проводит проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении дела.

В ночь на пятницу, 23 октября, три человека погибли в результате пожара в одноэтажном четырехквартирном доме в Чите. По предварительным данным, причиной смерти является отравление продуктами горения.

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