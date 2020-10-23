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В Кремле оценили упоминания России на дебатах Трампа и Байдена

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Без соревнований в неприязни к России не обходится ни один избирательный процесс в США, заявил в пятницу, 23 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом представитель Кремля прокомментировал прозвучавшие на прошедших дебатах действующего президента США Дональда Трампа и кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена взаимные обвинения в связи с Россией.

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«Соревнование в большей нелюбви к России — это уже стало такой константой, наверное, всех избирательных процессов в Соединенных Штатах Америки, к нашему сожалению. Мы прекрасно себе отдаем в этом отчет и можем только выразить сожаление», — отметил он.

При этом Песков уточнил, что сам процесс теледебатов в Кремле не смотрели.

«Мы, разумеется, читали многочисленные сообщения СМИ на этот счет. Все-таки, наверное, главным адресатом этих дебатов является американский электорат, т.е. обычные американцы, это им судить, кто там на этих дебатах победил, а не нам», — указал представитель Кремля.

Трамп и Байден встретились в очном формате в Нэшвилле. Выступление соперников длилось чуть более полутора часов.

В ходе выступления кандидат от демократов объявил, что Россия, по его мнению, пытается помешать ему победить на президентских выборах в США. Байден пообещал наказать Москву за предполагаемое вмешательство в выборы. В ответ Трамп резюмировал, что в итоге дебаты «опять пришли к России».

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей и треть сената конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

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