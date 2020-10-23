Новую автомобильную дорогу «Кобяй» открыли в Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в торжественном открытии автомобильной дороги «Кобяй». Трассу строили более 30 лет.
Дорогу уже называют одной из важнейших транспортных артерий Якутии. Она обеспечит Кобяйский район круглогодичным наземным сообщением с центральной частью Якутии. Дорога выходит на федеральную трассу «Вилюй».
Строительство дороги велось более 30 лет. Ранее Кобяйский и Горный районы соединяла только ледовая переправа, летом дороги не было. За прошедшие годы удалось построить почти 133 км дороги и три мостовых перехода, пишет ИА SakhaNews.
Глава республики Айсен Николаев поздравил жителей Кобяйского района. Он отметил, что дорогу удалось достроить за два года благодаря средствам, выделенным в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
С открытием дороги добраться из села Кобяй в Якутск можно за 4–5 часов. Раньше этот путь мог занимать до нескольких дней.
Работа по строительству дороги будет продолжена. В дальнейшем планируется расширить сеть дорог в Кобяйском и Вилюйском улусах.