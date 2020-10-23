Прямой эфир

Кремль выразил надежду на встречу по СНВ-3 в ближайшее время

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва рассчитывает избежать каких-либо дополнительных условий при продлении с США Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом в пятницу, 23 октября, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Запасной год: что даст продление договора СНВ-3 до 2022-го
Предложенная президентом РФ пролонгация позволит устранить недопонимание между Москвой и Вашингтоном и согласовать более длительное соглашение

«Нужно избежать каких-то дополнительных условий. Надеемся, что в самое ближайшее время такая встреча состоится. И по крайней мере удастся вот этот год на сложнейшие переговоры обеспечить. Это очень важно», — сказал представитель Кремля.

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что говорить о верификации ядерных арсеналов можно только после достижения договоренности между Россией и США о параметрах — что именно должен охватывать будущий ДСНВ. Он подчеркивал, что сейчас у Вашингтона есть уникальный шанс договориться на предлагаемых ему условиях.

16 октября президент России Владимир Путин предложил продлить ДСНВ как минимум на год без дополнительных условий. Время дает возможность провести содержательные переговоры, полагает российский лидер. Однако США тогда отказались от этого предложения.

В 2021 году истечет срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанного между Россией и США в 2010 году.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020