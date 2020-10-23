Кремль выразил надежду на встречу по СНВ-3 в ближайшее время

Москва рассчитывает избежать каких-либо дополнительных условий при продлении с США Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом в пятницу, 23 октября, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нужно избежать каких-то дополнительных условий. Надеемся, что в самое ближайшее время такая встреча состоится. И по крайней мере удастся вот этот год на сложнейшие переговоры обеспечить. Это очень важно», — сказал представитель Кремля.

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что говорить о верификации ядерных арсеналов можно только после достижения договоренности между Россией и США о параметрах — что именно должен охватывать будущий ДСНВ. Он подчеркивал, что сейчас у Вашингтона есть уникальный шанс договориться на предлагаемых ему условиях.

16 октября президент России Владимир Путин предложил продлить ДСНВ как минимум на год без дополнительных условий. Время дает возможность провести содержательные переговоры, полагает российский лидер. Однако США тогда отказались от этого предложения.

В 2021 году истечет срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанного между Россией и США в 2010 году.