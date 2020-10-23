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Работу дискотек и караоке запретили в Липецкой области из-за COVID-19

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Власти Липецкой области запретили работу дискотек и караоке из-за распространения коронавирусной инфекции. Дополнительные меры по борьбе с инфекцией анонсировала пресс-служба обладминистрации в пятницу, 23 октября.

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Вместе с этим региональное правительство попросило местных работодателей перевести на удаленку не менее 30% штата, не считая сотрудников из группы риска по COVID-19.

«Еще одно нововведение касается беременных женщин. Работодателей обязывают перевести беременных женщин на дистанционную работу, если она возможна по роду деятельности», — добавили в администрации области.

Также, согласно постановлению липецких властей, теперь организациям общественного питания запрещается оказывать услуги с полуночи до шести часов утра, за исключением доставки еды и самовывоза заказами граждан без посещения помещений общепита.

Работу развлекательных заведений с 0:00 до 8:00 запретили 17 октября в Подмосковье из-за распространения коронавируса. с 21 октября, в регионе запрещены массовые спортивные мероприятия и выставки, приостановлена работа музеев.

По данным портала стопкоронавирус.рф в Липецкой области зарегистрировано 7438 случаев COVID-19, скончались 64 пациента, выздоровели 6233 человека.

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Всего на сегодняшний день в стране выявлено 1 480 646 случаев коронавируса, в том числе свыше 17,3 тыс. за последние сутки. За весь период зафиксировано 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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