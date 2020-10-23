Жители Владивостока выберут место для нового фонтана

Во Владивостоке планируют установить новый фонтан. Жители города определят место для достопримечательности в ходе голосования.

Спонсором благоустройства стал один из банков. Фонтан будет «сухим», это означает, что вода будет бить из плоского покрытия. При выключении фонтана его территория может быть использована как общее пространство.

Горожанам предложили два варианта установки фонтана. В первом случае фонтан длиной 66 м разместится на центральной площади Владивостока. Во втором варианте фонтан установят на набережной Спортивной гавани на месте существующего фонтана. Об этом пишет Vostokmedia.

«Сухой» фонтан сможет работать пять месяцев в году. Голосование за место установки будет проходить до 30 октября на официальном сайте администрации Владивостока, а также в социальных сетях мэрии.