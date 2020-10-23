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На ремонт семи домов в Сыктывкаре направят 5,4 млн рублей

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В Сыктывкаре внесли изменения в план капремонта общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.

Согласно изменениям, на ремонт семи зданий предусмотрено 5,39 млн рублей. Наибольшая часть суммы при этом отведена на работы в доме № 10 по улице 65-летия Победы, где произошел пожар. На восстановление помещений выделят 4,6 млн рублей, пишет ИА «Комиинформ».

Остальные средства пойдут на замену окон и балконных дверей по адресу улица Интернациональная, 176, ремонт кровли на Максаковской, 3, косметический ремонт помещений в домах на Южной и Панева, ремонт системы водоотведения на Стахановской, 54.

Кроме того, 1,1 млн рублей предусмотрен на газификацию домов на улицах Ломоносова, Красноборской и Общественной. Также средства выделят на обустройству пандуса на Уральской, 8.

Ранее в октябре сообщалось, что в Республике Крым планируют разработать законопроект, позволяющий использовать средства фонда капитального ремонта на текущий ремонт жилья.

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