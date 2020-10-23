Девочке повредили мозг и лишили слуха в ходе операции в московской больнице

Полуторагодовалой девочке повредили мозг и лишили слуха во время операции в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в пятницу, 23 октября.

Отмечается, что повреждения произошли после введения анестезии. Малышка потеряла слух и частично утратила рефлексы.

Согласно предварительным данным, перед проведением операции не был собран анамнез заболеваний ребенка, не оценены риски в связи с предстоящим введением наркоза.

Следствие проверяет медиков, которые участвовали в операции.

Как указывает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, девочке провели операцию по клитеролабиопластике в Национальном медицинском центре эндокринологии в столице.

В начале октября СМИ писали, что во время процедуры обрезания в одной из московских частных клиник у мальчика случился анафилактический шок с последующими судорогами. В результате ребенка доставили в реанимационное отделение одной из столичных больниц.

ТАСС со ссылкой на информацию Росздравнадзора утверждало, что представители частой клиники заявили, что препарат шестимесячному мальчику ввел не сотрудник медцентра, а врач, который ворвался в помещение клиники вместе с семьей пациента и собственными лекарствами.

По данному факту в СКР по Москве возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Специалисты управления Росздравнадзора по московскому региону в ходе проверки столичной частной клиники нашли просроченные препараты и выявили несоблюдение условий хранения лекарств.