Прямой эфир

Девочке повредили мозг и лишили слуха в ходе операции в московской больнице

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полуторагодовалой девочке повредили мозг и лишили слуха во время операции в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в пятницу, 23 октября.

Отмечается, что повреждения произошли после введения анестезии. Малышка потеряла слух и частично утратила рефлексы.

​​​​​​​ЭКО невидаль: в деле о продаже детей нашли врача без образования
Пока следствие собирает факты о нарушениях в работе центров репродукции, адвокат медиков спекулирует на теме секс-меньшинств

Согласно предварительным данным, перед проведением операции не был собран анамнез заболеваний ребенка, не оценены риски в связи с предстоящим введением наркоза.

Следствие проверяет медиков, которые участвовали в операции.

Как указывает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, девочке провели операцию по клитеролабиопластике в Национальном медицинском центре эндокринологии в столице.

В начале октября СМИ писали, что во время процедуры обрезания в одной из московских частных клиник у мальчика случился анафилактический шок с последующими судорогами. В результате ребенка доставили в реанимационное отделение одной из столичных больниц.

ТАСС со ссылкой на информацию Росздравнадзора утверждало, что представители частой клиники заявили, что препарат шестимесячному мальчику ввел не сотрудник медцентра, а врач, который ворвался в помещение клиники вместе с семьей пациента и собственными лекарствами.

По данному факту в СКР по Москве возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Специалисты управления Росздравнадзора по московскому региону в ходе проверки столичной частной клиники нашли просроченные препараты и выявили несоблюдение условий хранения лекарств.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020