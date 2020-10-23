Новое ограничение работы «наливаек» введут в Петербурге

В Санкт-Петербурге подготовили новый законопроект, регулирующий работу «наливаек». Инициатива предполагает запрет на выдачу двух лицензий на алкоголь на одно помещение: одной на розничную торговлю, а другой — на кафе или ресторан. Соответствующую федеральную инициативу поддержал парламент Петербурга.

Глава комитета по законодательству Денис Четырбок пояснил телеканалу «78», что законопроект, прежде всего, направлен на работу заведений, которые до 22:00 работают как магазины, а после 22:00 продают алкоголь в розлив.

Ранее депутаты пытались урегулировать работу «наливаек» в рамках городского законодательства. Но законопроект едва не привел к закрытию популярных у жителей города баров и ресторанов. Инициативу раскритиковал и губернатор Александр Беглов.

В августе сообщалось, что депутаты согласились внести изменения в закон, запрещающий продажу алкоголя в маленьких заведениях общепита в Санкт-Петербурге. Согласно новому законопроекту, для баров и ресторанов в центральных районах вдвое сократят минимально необходимую площадь зала обслуживания.