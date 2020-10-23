Программу озеленения разработают в Благовещенске

Администрация Благовещенска намерена решить проблему с газонами новой программой по озеленению. Разработка документа практически завершена.

По словам мэра города Олега Имамеева, на данный момент на многих газонах нет травы. Кроме того, депутаты обратили внимание на изобилие грязи из-за того, что при обустройстве газонов грунт оказался выше уровня бортового камня. После принятия программы по озеленению подрядчики будут обустраивать газоны в соответствии с разработанными рекомендациями. Об этом пишет «Амурская служба новостей».

Олег Имамеев привел в пример газоны, которые появились в рамках проекта по строительству центра «Трибуна холл». В дальнейшем такую работу обещают сделать системной.

При наличии финансирования функции по содержанию зеленых зон готов выполнять ГТСК. Мэр Благовещенска отметил, что город будет участвовать в федеральных программах и искать внебюджетные источники финансирования.