Прямой эфир

Программу озеленения разработают в Благовещенске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Администрация Благовещенска намерена решить проблему с газонами новой программой по озеленению. Разработка документа практически завершена.

По словам мэра города Олега Имамеева, на данный момент на многих газонах нет травы. Кроме того, депутаты обратили внимание на изобилие грязи из-за того, что при обустройстве газонов грунт оказался выше уровня бортового камня. После принятия программы по озеленению подрядчики будут обустраивать газоны в соответствии с разработанными рекомендациями. Об этом пишет «Амурская служба новостей».

Олег Имамеев привел в пример газоны, которые появились в рамках проекта по строительству центра «Трибуна холл». В дальнейшем такую работу обещают сделать системной.

При наличии финансирования функции по содержанию зеленых зон готов выполнять ГТСК. Мэр Благовещенска отметил, что город будет участвовать в федеральных программах и искать внебюджетные источники финансирования.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020