Нетрезвый мужчина ударил головой сотрудника полиции на юге Москвы

В Москве мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил головой сотрудника патрульно-постовой службы. Об этом ТАСС в пятницу, 23 октября, сообщил источник в правоохранительных органах.

«На лестничной площадке дома на Чертановской улице в ответ на требования сотрудника ППС проследовать для составления административного протокола за мелкое хулиганство пьяный мужчина ударил его своей головой по подбородку», — сказал источник.

Теперь в отношении 33-летнего правонарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 («Применение насилия в отношении представителя власти»).

В сентябре житель Челябинска открыл стрельбу по соседу, а потом напал на сотрудника полиции. При задержании мужчина успел бросить камнем в стекло служебного автомобиля. После задержания он ударил сотрудника полиции.