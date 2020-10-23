Минпромторг назвал сроки начала маркировки молочной продукции

Система маркировки молочной продукции запустится в январе 2021 года и с мая станет обязательной. Об этом в пятницу, 23 октября, рассказал статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

«Согласно разработанному проекту правил маркировки молочной продукции, требования по обязательной маркировке будут вводиться поэтапно для разных видов молочной продукции и типов хозяйствующих субъектов, начиная с 20 января 2021 года в добровольном порядке. Обязательные требования начнут вводиться с 1 мая 2021 года, и через два года, 1 мая 2023 года, мы подойдем к полной поэкземплярной прослеживаемости», — цитирует его ТАСС.

Замминистра указал, что о переносе сроков маркировки речь не идет, а предлагаемая поэтапность согласована с отраслью и профессиональными союзами.

«Поэтапное введение — это шаг навстречу рынку. Эксперимент сейчас идет активно», — добавил замминистра.

Евтухов отметил, что из-за ограничительных мер по коронавирусной инфекции ряду участников оборота нужно больше времени. В качестве дополнительного стимула для компаний должна послужить бесплатная эмиссия кодов с января — это позволить наладить процессы до старта обязательной маркировки Таким образом, будут оптимизированы затраты, кроме того, на время эксперимента все расходы на оборудование и ПО оплачивает оператор.

«Предложенные изменения должны облегчить задачу и для зарубежных производителей, хотя некоторые из них, например, из Белоруссии готовятся в соответствии с графиками, их статус готовности местами даже выше, чем у российских компаний», — сказал заместитель министра.

С 1 мая 2021 года обязательной маркировке подлежат мороженое, сливочное масло и сыры; с 1 июля 2021 года — молоко и несгущенные сливки со сроком годности более 28 дней, пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурты и кефир, молочная сыворотка, творог, сметана; с 1 октября 2021 года — несгущенные молоко и сливки со сроком годности 28 дней и менее, несгущенные молоко и сливки или с добавлением сахара, безалкогольные напитки, содержащие молочный жир. С 1 ноября 2021 года фермеры будут обязаны маркировать продукцию при продаже через собственную розницу и прямых продажах.

При этом остатки, введенные в оборот до даты начала обязательной маркировки соответствующий подгруппы, не маркируются и оборачиваются до окончания срока годности. Не маркируются товары весом единичной упаковки до 30 грамм брутто, питание для детей до 3 лет, специальное и профилактическое питание.

9 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин предложил расширить перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке.

В качестве эксперимента единая система национальной маркировки товаров в России была запущена в 2018 году. В 2024 году она должна заработать в полную силу.