Президенты Армении и Франции обсудили Карабах

Лидеры Армении и Франции — Армен Саркисян и Эммануэль Макрон — обсудили ситуацию в нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте армянского президента в пятницу, 23 октября.

Встреча состоялась в Елисейском дворце. Саркисян поблагодарил Макрона, отметив, что Ереван высоко ценит усилия и позицию сопредседателя Минской группы ОБСЕ Франции в вопросе урегулирования конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР).

Армянский лидер заявил, что «широкомасштабная военная агрессия» Азербайджана при содействии Турции в отношении НКР продолжается, «прицельно обстреливаются населенные пункты Арцаха, мирное население и гражданские инфраструктуры, вследствие чего есть жертвы и раненые среди гражданского населения».

Он выразил глубокую обеспокоенность в связи с «военно-политической помощью, которую Турция оказывает Азербайджану». По его словам, вовлеченность Анкары как третьей стороны «еще более обостряет ситуацию и угрожает региональной стабильности и безопасности».

Политик добавил, что для региона отдельной угрозой являются привезенные турецкой стороной в Азербайджан и затем участвующие в составе армии этой страны в боевых действиях против Карабаха «исламистские террористы». Он не исключил, что «в какое-то время» они «появятся также в других странах, в том числе в Европе».

Макрон также выразил озабоченность продолжающимися военными действиями и создавшейся ситуацией в Нагорном Карабахе.

Оба политика согласились, что мирное разрешение конфликта не имеет альтернативы, и подчеркнули необходимость реализации достигнутых договоренностей о перемирии.

Они подчеркнули роль Минской группы ОБСЕ в деле урегулирования конфликта и отметили необходимость скорейшего возвращения за стол переговоров при сопредседательстве Минской группы.

Пресс-служба президента Армении также отмечает, что Саркисян отправился в Париж из Брюсселя, где встречался с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Ранее, 19 октября, газета Politico писала, что госсекретарь США Майк Помпео примет в Вашингтоне в пятницу Байрамова и главу МИД Армении Зораба Мнацаканяна. На следующий день Баку анонсировал встречу глав МИДов Армении и Азербайджана МИД — Зораба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по Карабаху.

Позже, 22 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не исключает встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по Карабаху в Москве. В свою очередь, глава армянского правительства сказал, что готов к такой встрече.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. 9 октября в ходе переговоров в Москве стороны условились прекратить огонь с 10 октября, но по факту этого не произошло.

18 октября вступило в силу новое гуманитарное перемирие, первая ночь в Степанакерте прошла спокойно. Однако и Армения, и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия и ведении обстрелов на линии соприкосновения.

Конфликт вокруг Карабаха разгорелся в 1988 году из-за решения автономии Нагорный Карабах покинуть Азербайджанскую ССР. Баку утратил контроль над регионом в период военного противостояния 1992–1994 годов, но до сих пор считает территорию своей.