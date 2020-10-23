В Москве мужчине отрезали палец на автобусной остановке

Жителю Москвы отрезали палец на автобусной остановке, передает 23 октября телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что пострадавший мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно и облизывал руки. Его доставили в больницу.

По факту произошедшего проводится проверка.

Пострадавший рассказал, что был на шашлыках в лесу, где у него возник конфликт с незнакомцем. Вскоре началась драка, в ходе которой ему отрезали палец.

В январе 2019 года четыре молодых человека избили распространителя наркотиков битой и отрезали ему палец. Воронежский суд приговорил их 24 годам лишения свободы на четверых.